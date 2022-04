Greuther Furth “frenon” Union Berlinin në shtëpi

Union Berlin është ndarë me barazimin 1-1 me skuadrën e vendit të fundit të Bundesligës, Greuther Furth. Takimi ka qenë i balancuar, ndërsa goli i parë është realizuar nga Hrgota, i cili zhbllokoi rezultatin në minutën e 33’, duke kaluar në avantazh miqtë, me pjesën e parë që u mbyll me rezultatin 0-1.

Ndërsa në fraksionin e dytë situata do të ndryshonte, do të ishin vendasit ata që do gjenin rrugën drejt rrjetës. Takimi vazhdoi me rezultatin e vendosur në pjesën e parë deri në minutën e 72-të, kur Michel do të godiste portën e Greuther Furth.

Pas raundit të 32-të Union Berlin vijon të qëndrojë në vend të gjashtë, vendi që përkon me skuadrën që shkon në Conference League nga kampionati gjerman, me 51 pikë, dy më shumë se FC Koln, i vendit të shtatë, por me këta të fundit që kanë një takim më pak. Teksa Greuther Furth qëndron në vend të fundit me 18 pikë.