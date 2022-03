Grezda bëhet nostalgjik për Gerrard: Shpresoj të jetë pasuesi i Klopp, “peng” që nuk luajta derbin

Eros Grezda pati mundësinë e karrierës në vitin 2018 teksa u transferua në Skoci tek gjigandët e Rangers, që në atë kohë drejtoheshin nga Steven Gerrard. Problemet e shumta fizike, por edhe ato disiplinore bënë që 26-vjeçarit të mos i shkonte sipas pritshmërive aventura skoceze. Së fundmi, sulmuesi që tashmë është pjesë e Sibenik në Kroaci është rikthyer të flasë për periudhën e kaluar te Rangers.

“Periudha ime te Rangers ishte e mrekullueshme, atmosfera, klubi, traditat dhe tifozët që të falnin një ndjesi të papërshkrueshme. Nuk pata mundësinë të luaja në derbin e quajtur Old Firm ndaj Celtic për shkak dëmtimi. Këto janë ndeshje speciale dhe atmosfera është fantastike.

Steven Gerrard? Një legjendë e vërtetë, është trajneri më i mirë me të cilin kam punuar. Gerrard jeton me futbollin dhe padyshim se një ditë e shoh të marrë drejtimin e Liverpool, madje shpresoj të jetë pasardhësi i Jurgen Klopp”, u shpreh Grezda, i cili para pak ditëve ishte protagonist me Sibenikun në teksa realizoi golin e parë me skuadrën e re ku u transferua në merkaton e janarit.