Griezmann nderon Atleticon, francezi në podiumin e legjendave të “Los Colchoneros”(video)

Atletico e Madridit kthehet me pikë të plota nga transferta e “Benito Villmarin”, kundër Betisit (1-2), duke u ngjitur në vendin e tretë të La Ligas, me tetë pikë më pak se Reali kryesues. “Los Colchoneros”, që shkonin në këtë takim pas barazimit 1-1 me Rayo Vallecanon, shfrytëzuan më së miri pasigurinë e mbrojtjes vendëse në dy raste, duke shënuar dy herë me të njëjtin autor, Antoine Griezmann në pjesën e dytë.

Të parin francezi e realizoi direkt nga goditja e lirë në minutën e 54-t. Asnjë nga mbrojtësit vendës dhe as lojtarët që Atleticos që ndodheshin në zonën e portierit nuk e prekën topin, që përfundoi direkt e në rrjetë.

Të dytin Griezmann e shënoi në minutën e 71-të, pas disa kombinimeve të zgjuara të miqve, me topin që e kaloi vijën fatale pas u përplas fillimisht mes këmbëve të portierit.

Me dygolëshin ndaj Betisit, Antoine Griezmann bëhet golashënuesi i tretë më i mirë në histori për Atleticon me 147 gola pas Luis Aragones (172) dhe Adrian Escudero (169).

¡@AntoGriezmann se convierte en el tercer máximo goleador de la historia del Atleti tras el doblete en Sevilla! 1️⃣ Luis Aragonés – 172 ⚽

2️⃣ Adrián Escudero – 169 ⚽

3️⃣ – 147 ⚽

4️⃣ Campos – 146 ⚽ ¡Enhorabuena, Grizi! pic.twitter.com/saO45piUTC — Atlético de Madrid (@Atleti) October 23, 2022

Betisi e rihapi ndeshje në minutën e 87-të, por koha e mbetur ishte e pamjaftueshme për vendësit për të gjetur të paktën një gol për të shmangur humbjen.