Guardiola kërkon mbrojtësin e rritur në La Masia, sheikët “zgjidhin qesen”

Merkatoja e Manchester City-t nuk mbyllet me Erling Haaland. Mediat angleze raportojnë se “citizens” janë shumë pranë akordit me mbrojtësin spanjoll Marc Cucurella, i cili është rritur në La Masia dhe sezonin e fundit ka shkëlqyer me fanellën e Brightont në Premier League.

Mbrojtësi 23-vjeçar, i cili ka treguar se mund të luajë si në të majtë, ashtu edhe në qendër, shihet si një xholi nga Pep Guardiola, që ka autorizuar drejtuesit e klubit ta sjellin sa më shpejt në “Etihad Stadium”.



Brighton kërkon 50 milionë paundë për kartonin e Cucurellës, megjithatë gjasat janë që marrëveshja të arrihet për një shifër prej 35 milionësh, përfshi edhe huazimin e një apo dy të rinjve të “citizens”.

Për Cucurellën ka shfaqur interes edhe Chelsea, megjithatë vetë spanjolli ka një admirim të madh për Pep Guardiolën, i cili ishte trajner i Barcës, kur mbrojtësi u bashkua me La Masian dhe duket se ka favorizuar një transferim në Manchester.