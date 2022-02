Guindo: Ndaj Teutës 100% goli im, dua të fitoj trofe me Laçin

Saliou Guindo i dhuroi tre pikët e radhës Laçit me golin e tij. Kurbinasit fituan 0-1 kundër Dinamos, duke u ngjitur në kuotën e 40 pikëve. Sulmuesi nga Mali theksoi për “Gol pas Goli” në Superiore se ai ka shënuar 12 gola. FSHF e ka cilësuar si autogol realizimin e dytë të 25-vjeçarit në fitoren 2-4 me Teutën, por Guindo mendon ndryshe.

“11 apo 12 gola në Superiore? Për mua ishte 100% goli im ai i dyti ndaj Teutës, kështu që kam 12 gola, nuk kishte devijim të madh, thjesht një prekje e vogël.

Do të tregohesha egoist nëse do të thoja që pretendoj më mirë të shpallem golashënues sesa të fitojë skuadra, pasi dua të fitoj diçka të rëndësishme me Laçin.

Skuadra më e mirë? Tirana janë një skuadër shumë e mirë, kanë lojtarë cilësore. Ata mund të bëjnë mirë, janë një skuadër e rrezikshme”, deklaroi goleadori i Laçit.