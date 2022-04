Gurishta: Do jemi në finalen e kupës, ja çfarë na ka penguar këto javë

Kapiteni i Vllaznisë, Erdenis Gurishta ka dalë sot në konferencë për mediet, ku ka folur për ndeshjen e dytë gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë kundër Partizanit që do të luhet të mërkurën në orën 17:45, me takimin e parë, i cili mbyll me barazim pa gola.

Gurishta theksoi se skuadra do japë maksimumin në këtë përballje, që shkodranët e shohin si shpëtimin e ekipit. Mbrojtësi shtoi se ndeshja me Partizanin do jetë shumë e vështirë, kjo sipas mbrojtësit sepse “të kuqtë” në javët e fundit kanë pasur ecuri pozitive.

Ndërsa sipas liderit të shkodranëve rezultate e dobëta të javëve të fundit kanë ardhur pasojë e gjendjes së rënduar psikologjike dhe fizike të skuadrës.

Ftesa për tifozët: “Vijmë nga një moment delikat dhe na duhen të gjitha forcat që të shkojmë në finale. Na duhet ndihma dhe mbështetja e tifozëve. Pavarësisht situatës jo të mirë që po kalon ekipi. Na duhet ndihma e tifozëve dhe bashkë me tifozët mendoj se kemi mundësi dhe do t’ja dalim ditën e nesërme.”

Sa ju ka munguar skuadra? “Më ka munguar shumë dhe e kam përjetuar shumë në tribunë dhe në stol kur kam qenë, kam dashur që të isha në fushë,por ishte e pamundur sepse dëmtimi më la shumë gjatë jashtë fushës, por nesër do të jem në fushë do të jem aty për ekipin dhe shpresoj që t’ja dalim.”

Përkeqësimi: “Është e vërtetë që u përkeqësua, ndodhën shumë gjëra bashkë. Gjendja psikologjike e ekipit ishte e rënduar. Rezultate jo të mira që nga momenti i humbjes ndaj Tiranës, u përjetua shumë keq në Shkodër dhe ekipi filloi të kishte shumë probleme shumë mungesa. Gjendja fizike ishte e rënduar për shkak të mungesave, por i kemi lënë të gjitha pas dhe jemi fokusuar te ndeshja e nesërme, pasi është e vetmja mundësi e jona që të përsërisim atë të vitit të kaluar.”

Dëmtim dhe rikthim me Partizanin: “Kështu rastisi u dëmtova me Partizanin dhe u riktheva me Partizanin. Shpresoj të jem në gjendjen time optimale dhe të ndihmoj ekipin. E ndjeva për të thënë të vërtetën ndoshta nuk jam në 100% tim, por e ndjeva të jem aty për ekipin ose të gjithë bashkë të shkojmë në finale ose të gjithë bashkë të dështojmë.”

Kualifikim brenda 90 minutave apo me shtesë? “Të them të vërtetën nuk e kam menduar as kohën shtesë as penalltitë, unë besoj shumë te kualifikimi dhe jam i bindur që do kualifikohemi. Jam munduar që t’ja imponoj edhe skuadrës këtë besim dhe them se nesër do ta fitojmë ndeshjen. E di që do jetë shumë e vështirë pasi Partizani në këto ndeshjet e fundit është kthyer te ai Partizani i frikshëm e cinik, por duhet shumë besim dhe duhet të marrim përgjegjësi dhe ta çojmë ekipin në finale, pasi është i vetmi shpëtim për skuadrën.”