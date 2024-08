Gushti kuqezi, 7 ndeshje të programuara për ekipet kombëtare

Kombëtaret kuqezi do të jenë të angazhuara në 7 ndeshje gjatë muajit gusht. Ndeshje zyrtare dhe miqësore, si edhe grumbullime rutinë e seanca stërvitore janë në program për kuqezinjtë. Duke nisur nga Kombëtarja U19, për të vijuar tek ekipi kombëtar amator i futbollit dhe ekipet e tjera zinxhir kuqezi. Për djem e vajza.

Shqipëria U19 do të zbresë e para në fushë. Në datat 9 dhe 11 gusht, kuqezinjtë e Julian Ahmatajt do të zhvillojnë në ambientet e “Shtëpisë së Futbollit” dy sfida miqësore kundër Lihtenshtejnit. Takime që do të nisin në ora 17:30 (9) dhe 10:00 (11).

Më pas është radha e ekipit kombëtar të futbollit amator për të zbritur në fushë dhe për të zhvilluar sfidat e raundit të ndërmjetëm në kompeticionin e UEFA “Regions Cup”. Shqipëria do të përballet me Çekinë në datën 14 gusht, Bosnje-Hercegovinën (17) dhe Skocinë (20).

Të gjitha këto përballje do të luhen në Bosnje-Hercegovinë, në formën e një mini-turneu. Kuqezinjtë e drejtuar nga trajneri Ardian Haçi do të kërkojnë suksesin e radhës pas kualifikimit në raundin para-eliminator.

Në datat 12 dhe 26 gusht, radha e Shqipërisë U17, që do të zhvillojë grumbullime ditore në kuadër të programit “Step by Step”. Ku të përzgjedhur do të jenë lojtarët që aktivizohen me klubet e kampionatit shqiptar. Grumbullimet do të drejtohen nga Andrea Tedesco, trajneri i ri i kuqezinjve.

Për Shqipërinë U15 janë në program gjithashtu dy ndeshje miqësore kundër Maqedonisë së Veriut. Në datat 22 dhe 24 gusht, takime që do të luhen në stadiumin e Pogradecit. Në të njëjtën orë: 17:00.

Të angazhuara do të jetë edhe ekipet U13, U14 dhe U16, që do të zhvillojnë grumbullime ditore dhe stërvitje në “Shtëpinë e Futbollit”. Në fushë do të zbresin gjithashtu edhe ekipet U15, U17 dhe U19 për vajza.

Që gjithashtu do të zhvillojnë seanca stërvitore ditore nën drejtimin e trajnerëve përkatës. Gjithçka bëhet për të vëzhguar nga afër formën e futbollisteve dhe për t’u përgatitur sa më mirë për kompeticionet europiane për këto grup mosha.

Kombëtarja shqiptare U-19 – Miqësore

Shqipëri-Lihtenshtejn 09.08.2024, ora 17:30

Shqipëri- Lihtenshtejn 11.08.2024, ora 10:00

Kombëtarja e futbollit amator – Raundi i ndërmjetëm i UEFA “Regions Cup”

OKFS Hradec Kralove (Çeki) -Shqipëri 14.08.2024, ora 17:00

Tuzla Kanton (Bosnje-Hercegovinë) -Shqipëri 17.08.2024, ora 17:00

Shqipëri- Skoci 20.08.2024, ora 17:00

Kombëtarja shqiptare U-15 – Miqësore

Shqipëri-Maqedoni e Veriut 22.08.2024, ora 17:00

Shqipëri-Maqedoni e Veriut 24.08.2024, ora 17:00

Kombëtarja shqiptare U-17

Grumbullim në kuadër të projektit “Step by Step” 12.08.2024, ora 16:00

Grumbullim në kuadër të projektit “Step by Step” 26.08.2024, ora 16:00