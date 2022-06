Haaland i jep fitoren Norvegjisë, Bardhi gjen golin ndaj Gjibraltarit, ngecin kundërshtarët e Kosovës

Norvegjia “fluturon” me Erling Haaland. Nordikët ia dolën të triumfojnë me rezultatin 3-2 në derbin skandinav ndaj Suedisë dhe u ngjitën në kuotën e 10 pikëve, në grupin 4 të Ligës B.

Ishte pikërisht sulmuesi më i ri i Manchester City-t, protagonist në suksesin e Norvegjisë, pasi shënoi dy gola dhe asistoi të tretin, ndërsa suedezët u zgjuan vonë dhe nuk ia dolën të shmangin humbjen.

Në Ligën C, Maqedonia e Veriut ia doli të fitojë me rezultatin e pastër 4-0 ndaj Gibraltarit, në një sfidë ku të gjithë golat u shënuan për 31 minuta, me Enis Bardhin që zhbllokoi ndeshjen që në minutën e katërt.

Po në Ligën C,. Bullgaria mori një barazim pa gola në transfertën ndaj Gjeorgjisë, ndërsa në grupin e Kosovës, Irlanda e Veriut dhe Qipro ndanë pikët falë barazimit 2-2.