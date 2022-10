Haaland, një muaj pushim gjatë Botërorit, Pep: Varet si do të sillet në Marbella!

Pep Guardiola është “i shqetësuar” për performancën që mund të ketë Erling Haaland te Manchester Cityn e tij pas Botërorit “Katar 2022”, që zhvillohet nga 20 nëntori deri më 18 dhjetor. Norvegjia nuk është e kualifikuar në eventin më të madh futbollistik të vitit, çka do të thotë se gjiganti nordik nuk do të jetë në aktivitet për shumë javë. Në lidhje me pushimet e tejzgjatura të Haalandit gjatë Botërorit, trajneri i City-t tha:

“Me siguri të jetë në Marbella ose në Norvegji. Se sa në formë do të jetë Haaland në gjysmën e dytë të sezonit, do të varet nga mënyra se si ai do të sillet në Marbella. Haaland ka një shtëpi në Marbella dhe atje do të shkojë. Ai do të luajë golf dhe shpresojmë të mos hajë ose pijë shumë, që të kthehet në formë të mirë për gjysmën e dytë të kampionatit”.

Gjithsesi, Guardiola nuk ka dyshime për etikën e punës së Haalandit: “Ai kujdeset në mënyrë perfekte për trupin e tij. Është një nga të parët që mbërrin në stërvitje dhe i fundit që largohet”.

Shtëpia e Haalandit në Marbella