Hap i madh për Vllazninë, shkodranët bashkëpunojnë me gjigandët austriakë

Rapid Wien është një nga klubet me më shumë histori në futbollin austriak teksa tashmë Vllaznia është shumë pranë bashkëpunimit me ta. Në një njoftim përmes faqes zyrtare në rrjetet sociale, shkodranët bëjnë të ditur se presidenti Alban Xhaferi i shoqëruar nga sekretari i përgjithshëm, Blendi Dibra kanë qenë të ftuar special të presidentit austriak, Martin Bruckner në ndeshjen miqësore që klubi i Rapid luante ndaj Sëlltik. Ndërkohë, palët shqiptare dhe ato austriake kanë shprehur interesin për të bashkëpunuar në të ardhmen e afërt sa i përket talenteve përkatëse me synim promovimin dhe zhvillimin e atyre.

Njoftimi i Vllaznisë:

Ditën e djeshme presidenti i KF Vllaznia z.Alban Xhaferi i shoqëruar nga z.Blendi Dibra, sekretar i përgjithshëm dhe z.Darius Schweintek Kordinator për marëdhëniet ndërkombëtare kanë qënë të ftuar special të presidentit të Rapid Wien, z.Martin Bruckner në ndeshjen miqësore të zhvilluar ndërmjet Rapid Wien dhe Selltik Gllasgow. Delegacioni i Vllaznisë është pritur nga z.Gerhard Hockner anëtar i Bordit Mbikqyrës i cili ka akomoduar miqtë nga Shkodra në sektorin VIP pranë anëtarëve dhe drejtuesve të Rapid Vjenë. Përpara zhvillimit të takimit Presidenti i Vllaznisë dhe delegacioni është shoqëruar nga Presidenti i Rapid Wien z.Bruckner i cili ka bërë një prezantim të përgjithshëm i ambjenteve të stadiumit dhe organizimit dhe funksionimit të Klubit të Futbollit Rapid Wien. Nga të dy palët është shprehur interesim për të formalizuar bashkëpunimin ndërmjet dy klubeve duke forcuar punën e përbashkët në drejtim të zhvillimit dhe promovimit të elementit të ri. Për këtë qëllim ditën e hënë, 11 Korrik 2022, do të organizohet një tjetër takim me z.Nino Rauph Drejtor i Akademisë së Futbollit të Rapid Vjenë, Austri.