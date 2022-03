Hasani: Të shpëtosh një skuadër është njësoj si të fitosh titullin

Lojtari i ndeshjes Teuta-Kastrioti, Edon Hasani ka thënë sot se shpëtimi i një skuadre që rrezikon të bjerë nga kategoria është detyrë po aq e rëndësishme saç është fitorja e titullit kampion.

Duke folur në emisionin “Gol pas Goli”, mesfushori theksoi se puna e trajnerit Emiliano Çela ka dhënë frytet e saj te krutanët.

Më tej, Hasani shtoi se Kastrioti kishte tre shkodranë sot në fushë dhe fakti që luajtën në “Loro Boriçi”, sipas tij pati impaktin e vetë.

Cilët janë limitet e Kastriotit? “Ne do i marrim ndeshjet me radhë, qëkur ka ardhur profesori gjërat kanë ndryshuar. Trajneri punon mirë dhe tashmë hyjmë të sigurt në fushë. I kemi pasur me problem ndeshjet jashtë, por tani jo më dhe ka rëndësi të marrim pikët, ato kanë rëndësi tani.”

Euforia: “Unë kam ardhur te Kastrioti dhe kemi detyrë ta shpëtojmë, për mua është e njëjta përgjegjësi siç dola kampion me Tiranën ashtu edhe të shpëtojmë një ekip për të mos rënë nga kategoria, madje është shumë më e vështirë.”

Kishte të bënte fusha: “E kemi diskutuar dhe me ekipin që ishim tre shkodranë dhe e morëm si avantazh, pasi luanim në shtëpinë tonë, megjithatë fusha nuk ishte në gjendje të mirë, por ne bëmë maksimumin tonë dhe fituam”.