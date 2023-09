Heshtja e Mourinhos flet shumë, por “Special One” mbetet zgjidhja e Romës

Ky fillim sezoni ka qenë i komplikuar për Romën, me skuadrën e José Mourinhos që ka marrë vetëm një pikë në 3 javë. Të premten, trajneri luzitan ishte në stol për herë të parë në Serinë A në sezonin e ri, pasi ishte pezulluar, por pas humbjes me Milanin, kur u mendua se do të fliste me gazetarët, trajneri portugez zgjodhi të mos e bënte këtë.

Një heshtje që ndoshta flet më shumë, analizon “Corrierre dello Sport”. Dihet që trajneri është irrituar me merkaton që ka bërë klubi dhe nga zgjidhet e vonuara të disa problemeve: blerja e Lukakut apo e iraniani Azmoun.

Gazeta italiane vë në dukje se Mourinho kishte ngritur prej kohësh alarmin për vonesën në planifikimin e sezonit.

“Prej disa kohësh, Mourinho ka menduar se klubi, veçanërisht në aspektin e komunikimit në periudha të caktuara të sezonit, shpesh e lë në baltë. Kjo është arsyeja pse ai nuk foli pas ndeshjes së të premtes mbrëma: do të kishte dashur të fliste sërish për ashpërsinë e arbitrave në lidhje me Romën”, shënon gazeta, e cila kujton fjalët e fundit të trajnerit. “Jam pak i lodhur duke qenë trajner, komunikues, duke qenë fytyra që thotë se na kanë grabitur. Jam lodhur pak duke qenë kaq shumë”, tha ai pas ndeshjes me Sevillan.

José Mourinho është një njeri i vetmuar në shumë mënyra, por ai shihet gjithashtu si zgjidhja më e vlefshme që Roma të fillojë të fitojë.

Trajneri tani mund të përfitojë nga pauza për të inkuadruar përforcimet dhe rikuperuar të lënduarit e shumtë (dje Aouar iu bashkua një liste të gjatë të padisponueshme ku përfshihen Abraham, Renato Sanches dhe Dybala) dhe fituar sërish në Serinë A.