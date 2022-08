FOTO/ Hidhet shorti i Europa League, ja cilët janë grupet më interesante

Në Stamboll të Turqisë u hodh shorti i fazës së grupeve të Europa League 2022-2023.

32 skuadrat më të mira të këtij kompeticioni njohën e kundërshtarët që do kenë dhe grupet ku do jenë pjesë. Grupet më interesante janë grupi A ku janë Arsenal, PSV, Bodo/ Glimt dhe Zurich dhe grupi E me Manchester United, Real Sociedad, Sheriff Tiraspol dhe Omonia.

Grupet e Europa League:

Grupi A

Arsenal

PSV

Bodo/ Glimt

Zurich

Grupi B

Dynamo Kyiv

Rennes

Fenerbahçe

AEK Larnaca

Grupi C

Roma

Ludogorets

Real Betis

HJK

Grupi D

Braga

Malmo

Union Berlin

ST Gilloise

Grupi E

Manchester United

Real Sociedad

Sheriff Tiraspol

Omonia

Grupi F

Lazio

Feyenoord

Midtjylland

Strum

Grupi G

Olympiacos

Qarabag

Freiburg

Nantes

Grupi H

Crvena Zvezda

Monaco

Ferencvaros

Trabzonspor