Historia e tigrave të Mike Tysonit, një personi i shqyen krahun

Mike Tyson njihet për bëmat e tij të mëdha në ring, por ai gjithashtu ka befasuar me sjelljet e tij jashtë sportit. Një nga boksierët më të mirë të historisë i çuditi të gjithë kur vendosi të blinte tre tigra, që i mbante në rezidencën e tij në Las Vegas.

Kenia, Storm dhe Boris, siç i quajti Tyson, u adoptuan pasi boksieri u lirua nga burgu ku vuajti dënimin për abuzim seksual me një vajzë 18-vjeçare.

Vetë Tyson e tregoi historinë për podcastin e “Hotboxin”: “Isha në burg dhe duke folur me një nga miqtë e mi, ai më tha se një shoku i tij i kishte borxh para: “Nëse nuk më jep paratë, do të marr disa nga makinat dhe do t’i ndërroj me kafshë.” i thashë: Çfarë kafshësh? Ai tha: “Kuaj dhe gjëra të tjera. Majk, ata kanë gjithashtu disa tigra dhe luanë të bukur.”

Kjo bisedë ishte fillimi i blerjes së kafshëve ekzotike: “I thashë: Pse nuk më porosit nja dy? Do të dal nga burgu pas nja dy muajsh. Kështu që kur u ktheva në shtëpi, kisha dy këlyshë tigri”.

Boksieri rrëfeu gjithashtu se kishte guxuar të flinte me tigrat, diçka shumë e rrezikshme, por jo për Majkun e asaj kohe: “Unë isha shumë idiot në atë kohë. Nuk ka asnjë mënyrë për t’i zbutur plotësisht këto mace të mëdha. Ato të vrasin rastësisht, nuk është se përpiqen ta bëjnë, e bëjnë rastësisht.”

Por tigrat ishin jetëshkurtër në pronën e Majkut për shkak të incidenteve të ndryshme. Boksierit iu desh t’u thoshte lamtumirë tigrave të parë të tij për shkak të një frike:

“Një herë, po i bëja një gjilpërë tetanozi dhe ai më kafshoi. U tremba. Më mbyllën plagën me shtatë qepje, kështu që vendosa t’i largoja.”

Ish-menaxheri i Mike Tysonit, Shelly Finkel, zbulon anekdotën më të çuditshme me tigrat e ish-boksierit

“Prona e Majkut në Las Vegas ishte midis dy shtëpive dhe në njërën anë jetonte një burrë që kishte dy qen. Majku vendosi të bënte një shëtitje me një nga tigrat, që e pa qenin dhe u ngjit në mur për ta ngrënë”, – shpjegoi menaxheri. – “Burri po shikonte nga dritarja, duke parë sesi tigri po përpiqej të hante qenin e tij dhe Majku ndërkohë po përpiqej ta shtynte poshtë. Në fund, Majku ia doli ta shpëtonte qenin”, – shpjegoi Shelly.

Por historia nuk mbaron me kaq, sepse ish-menaxheri Tyson shpjegoi se në mbrëmje kishte marrë një telefonatë: “Tyson më telefonoi dhe më tha: “Shoqëria Amerikane për Parandalimin e Mizorisë ndaj Kafshëve ka ardhur në shtëpinë time sepse nuk mund t’i mbaj tigrat në robëri. Si e morën vesh?”, pyeti Tyson. Unë i thashë: “Si e kanë zbuluar? Fqinji yt pa njërin prej tigrave të tu që kërceu mbi mur për të ngrënë qenin.”

Tigresha e tretë, Kenia, jetoi më gjatë në rezidencën e Las Vegasit, por qëndrimi i saj nuk zgjati shumë, pasi i këputi krahun një personi që hyri fshehurazi në pronë. Mike Tyson mori vendimin për të kompensuar viktimën me 250 mijë dollarë dhe e largoi edhe tigrin e vetëm që i kishte mbetur në atë kohë.