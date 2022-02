Historia para 21-viteve me babain e tij tremb United, ja pse Haaland nuk firmos me Djajtë e Kuq

Ky sezon ka rezultuar me shumë ulje e ngritje për Erling Haaland duke qenë se sulmuesi i Borussia Dortmund ka vuajtur disa shqetësime fizike. Gjithsesi, pavarësisht problemeve, talenti i norvegjezit nuk vihet në diskutim, ndaj për të vazhdojnë të jenë të rreshtuara një sërë klubesh të cilat ëndërrojnë ta kenë në organikë për sezonin e ardhshëm.

Manchester United është një nga klubet që ka pasur objektiv Haaland prej nisjes së karrierës së tij, mirëpo e kaluara nuk harrohet dhe pikërisht një histori e vitit 2001 mund t’i “hedhë në erë” shanset e Djajve të Kuq për të firmosur me 21-vjeçarin. E gjitha lidhet me një derbi United-City të para 21-viteve, ku Roy Keane me fanellën e Djajve, ndërhyn në mënyrën më brutale ndaj kundërshtarit Alf-Inge Haaland, babait të lojtarit të Dortmund.

Inge-Haaland pësoi një dëmtim të rëndë në gju ndërsa skocezi pranoi më vone se ndërhyrjen e kishte bërë qëllimisht duke shtuar dozat e nervozizmit. Ndaj, sipas ish-futbollistit të Manchester United, Paul Ince, kjo histori mund të ndikojë në merkaton e United që do të humbiste një xhevahir të vërtetë për një çast të së kaluarës.

“United i duhet një sulmues i ri, por me Haaland ka një kleçkë në lidhje me atë historinë e babait të tij në Old Trafford. Megjithatë, nuk është vetëm kjo arsyeja e stepjes së Haaland, pasi nëse United nuk shkon në Champions atëherë norvegjezi do ta fshinte nga lista Manchesterin, të paktën pjesën e kuqe të qytetit”, u shpreh Ince duke qenë se në garë për të nënshkruar me sulmuesin është edhe Manchester City.