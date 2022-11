Historike/ Një treshe femrash do të arbitrojnë ndeshjen vendimtare të Gjermanisë

Gjermania do të kërkojë fitoren e parë në Kupën e Botës pikërisht ndaj Kosta Rikës në ndeshjen e fundit në grup, që do të vendosë edhe skuadrat që do të vijojnë më tej aventurën e Katar 2022.

Sfida me Kosta Rikën do të luhet mbrëmjen e 1 dhjetorit, ndërsa FIFA ka zbuluar sot edhe arbitrat që do të vendosin drejtësi. Bëhet fjalë për një përzgjedhje historike, pasi për herë të parë në një Kupë Bote, treshja e arbitrave janë femra.

Kryesore do të jetë francezja Stephanie Frappart, e cila do të ketë si asistente brazilianen Nueza Back dhe meksikanen Karen Diaz Medina, ndërsa gjyqtari i katërt do të jetë Said Martinez nga Hondurasi.