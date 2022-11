Holandezi “zhduket” përfundimisht nga Roma, Juve e Interi jo thjesht spektatorë

Midis Rick Karsdorp dhe Romës situata është gjithnjë e më e tensionuar. Holandezi nuk u paraqit në stërvitje as dje dhe as sot. Një lëvizje që konfirmon shkëputjen totale mes palëve pas deklaratave të rënda të Mourinhos për lojtarin në lidhje me qëndrimin e tij në fushë ndaj Sassuolos.

Në pritje të sqarimit të situatës, Karsdorp ka zgjedhur linjën e ashpër për t’iu përgjigjur shpërthimit të “Special One”. Pas ftesës së Mourinhos për të gjetur një skuadër që në janar, mbrojtësi i verdhekuq duket se ka lëvizur menjëherë në këtë drejtim. Jo më kot ai i është përgjigjur negativisht ftesës për të vijuar stërvitjen në Trigoria.

“Ne do të kërkojmë zgjidhjen më të mirë, por më e rëndësishmja është e mira e Romës”, tha drejtori i përgjithshëm i verdhekuqve, Tiago Pinto, para ndeshjes kundër Torinos. Mouriho nuk e grumbulloi dhe holandezi mori para kohe pushimet.

Që atëherë, Karsdorp është zhdukur nga qarkullimi, duke nxitur thashethemet e merkatos. Interi dhe Juventusi nuk janë spektatorë të thjeshtë, gjithashtu Lyon dhe Olympique Marseille në Ligue 1. Në Trigoria tashmë janë të bindur se nuk do ta shohin më holandezin.