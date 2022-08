Hoqën dorë nga blerja e Arnautovicit, “Djajve të Kuq” u ofrohet ish-i i Juves

Manchester United nuk është më i interesuar për Marko Arnautovicin. Kështu shkruan ESPN, që u referohet burimeve të veta. Drejtuesit e “Djajve të Kuq” ishin në bisedime me Bolognan për shërbimet e ish-sulmuesit të Stoke City-t dhe West Hamit, por duket se kërkesat e palës italiane shuan çdo shpresë për një marrëveshje të mundshme.

Në fakt, Man. United u ndikua në këtë vendim edhe nga reagimi i tifozëve kundër sulmuesit austriak, për shkak të gjuhës raciste që përdori Arnautovic gjatë ndeshjes së Austrisë kundër Maqedonisë së Veriut në Kampionatin Evropian 2020.

Arnautovic, i cili është me prejardhje serbe, më vonë kërkoi falje dhe këmbënguli se nuk ishte racist, edhe pse u dënua nga UEFA me një ndeshje pezullim për shkak të reagimit të tij të papërshtatshëm.

Drejtuesit e Man. United vazhdojnë të jenë në kërkim të një sulmuesi që do të pranonte të qëndronte në stol si rezervë e emrave të tillë si Cristiano Ronaldos apo Anthony Martial.

Martial është i lënduar dhe Ronaldo nuk është ende në formë, pasi humbi pjesën më të madhe të përgatitjeve parasezonale për shkak të një problemi familjar, duke e detyruar trajnerin ten Hag të aktivizojë titullar Christian Eriksenin si numër 9 fals kundër Brightonit.

ESPN zbulon më tej se Manchester United i është ofruar mundësia për të nënshkruar me ish-sulmuesin e Realit, Chelsea-t dhe Juventusit, Alvaro Morata. 29-vjeçarit i ka mbetur edhe një vit në kontratën e tij me Atleticon e Madridit kështu që do të mund të largohej nga “Wanda Metropolitano” për një shifër relativisht modeste.