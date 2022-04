Hoxhallari: Nuk tregojmë mëshirë për asnjë, askush nuk ka menduar për ne!

Kukësi dhe Tirana e mbyllën në barazim pa gola ndeshjen e tyre në Rrogozhinë, ndërsa lojtari i ndeshjes, Erjon Hoxhallari foli në emisionin Gol Pas Goli. Mbrojtësi i bardhebluve theksoi se skuadra do të vazhdojë të luajë njësoj dhe të mos tolerojë për sa kohë nuk e ka siguruar matematikisht titullin, ndërsa shtoi se vendosja me tre në mbrojtje te Tirana, e ndihmon edhe në kombëtare.

Një pikë e mirë? “Na vlen shumë, u futëm për tre pikë. E nisëm mirë ndeshjen, por ra ritmi pas minutës së 30. Pika vlen dhe jemi të kënaqur”.

14 pikë avantazh, e mendoni titullin të fituar? “Kemi qenë të përqëndruar për të gjithë kampionatin, kemi sërish objektivin për të arritur 20 pikë në fazën e katërt”.

Vendosja me tre mbrapa, a ju ndihmon kjo mënyrë edhe në kombëtare? “Më ndihmon shumë edhe në kombëtare”.

A do të tregoheni të mëshirëshëm me skuadrat e tjera që synonë mbijetesën? “Unë si kapiten i skuadrës këmbëngul se nuk do të kemi mëshitë për asnjë, edhe ne kemi qenë në pozita të vështira dhe askush nuk ka menduar për ne. Të arrijmë objektivat tona dhe të sigurojmë titullin sepse nuk e kemi siguruar ende”, u shpreh Hoxhallari.