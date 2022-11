Humbi Botërorin, mbrojtësi tashmë është “i padëshiruar” edhe te Inter

Robin Gosens është gjithnjë e më larg Interi-t.

“Zikaltërit” po mendojnë seriozisht për të ardhmen dhe gjermani nuk është në planet e klubit, ndaj Gosens do të vendoset në merkato dhe Inter tashmë i hapur të dëgjojë çdo ofertë në drejtim të tij.

Për momentin, siç raportojnë mediet italiane, Inter po mendon për një shkëmbim shumë interesant.

Italianët janë “fiksuar” pas Mitchel Bakker i cili luan te Eintracht Frankfurt dhe nga ana tjetër, gjermanët janë të interesuar për Gosens, ndaj Inter kërkon të përfitojë në maksimum.

Gjithsesi, për Robin, momentalisht të interesuar janë edhe Wolfsburg dhe Bayer Leverkusen, ndërsa priten me shumë interes zhvillimet në merkato, por diçka është e sigurt, që Gosesns me shumë mundësi do të largohet nga Inter.