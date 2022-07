Humbi Bremer, Inter tërheq Skriniar nga merkato

Milan Skriniar nuk është më në merkato, kështu raportojnë mediet italiane në orët e fundit.

Inter ka tërhequr nga tregu mbrojtësin sllovak, i cili ishte në “orbitën” e PSG, me “zikaltërit” të cilët po mendojnë rinovimin pasi humbën garën me Juventus për shërbimet e Gleison Bremer nga Torino.

Skriniar pritet që tashmë të nis bisedimet me drejtuesit e nënkampionëve të Italisë, për të diskutuar termat e kontratës së re.

Gjithsesi nga Franca, raportojnë se PSG nuk ka humbur akoma shpresat dhe kjo për faktin se kontrata aktuale e 27-vjeçarit skadon në qershorin e vitit të ardhshëm.

Inter tashmë po mendon për një kontratë të re dhe pritet me interes për t’u parë se çfarë do të përmbajë kontrata e re, pasi në Paris, Skriniar ishte informuar se do të përfitonte një shumë të lartë dhe tani në vetvete, Inter duhet të mirë mendojë ofertën për sllovakun.

Milan Skriniar është pjesë e Inter nga vera e vitit 2017 dhe kampionët e Francës ishin bërë gati për të investuar plotë 80 milionë euro për kartonin e tij dhe tashmë e ardhmja e qendërmbrojtësit mbetet enigmë.