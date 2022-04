Humbi ndaj Lazios, legjenda e Romës nuk përmbahet, godet kundërsharin

Francesco Totti prej vitesh nuk përfaqëson më Romën në mënyrë zyrtare, por për kapitenin legjendar verdhekuq përballja me Lazios nuk është kurrë një takim si të tjerët. Edhe nëse bëhet fjalë për futbollin me 8 lojtarë. 45-vjeçari u përball me skuadrën bardhekaltër në finalen e Superkupës, duke humbur 4-2.

Por më shumë se sa për rezultatin, gara përfundoi në qendër të vëmendjes mënyrën si u mbyll. Pak para bilbilit të trefishtë, pati një përleshje të vogël mes lojtarëve, ku ish-numri 10 ka goditi kundërshtari Tomas Amico.

Nuk dihet nëse Totti është provokuar nga sulmuesi i Lazios, por gjithsesi mosmarrëveshja zgjati vetëm për çaste.