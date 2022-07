Humbi një vit më parë djalin në aksident, legjenda gjermane gjen ngushëllim te modelja 21-vjeçare

Michael Ballack më pak se një vit më parë përjetoi një tragjedi familjare. Djali i tij, Emilio Ballack, ndërroi jetë pasi u aksidentua me një motor me katër rrota në pronën e familjes në Troia, pranë Lisbonës. Dhimbjen, në fakt, po ia zbut një modele 21-vjeçare, që ishte “mikeshë” e djalit të tij tashmë të ndjerë. Të dy janë fotografuar në Ibiza, duke shijuar një lidhje që duhet parë nëse do t’i rezistojë kohës.

E dashura e re e Michael Ballack, Sophia Schneiderhan, ishte shoqe e ngushtë me djalin e ndjerë të “yllit” të futbollit. Fatmirësisht, duket se Ballack ka bërë hapa përpara për të vazhduar jetën e tij.

Mësohet se ata janë afruar që nga vdekja e djalit të tij dhe fakti që ata tani janë me pushime së bashku do të intensifikojë thashethemet mbi romancën e tyre.

Ballack, tani 44 vjeç, është aktivizuar në 98 ndeshje me Gjermaninë dhe konsiderohet një nga mesfushorët më të mëdhenj të brezit të tij.

Ai kaloi katër vjet me Chelsea-n mes viteve 2006 dhe 2010, duke fituar Premier League-n në atë kohë, ndërsa fitoi tre tituj të Bundesligës me Bayernin e Mynihut dhe një tjetër me Kaiserslauternin në fillimet e karrierës së futbollist.

Ballack humbi trofetë më të mëdhenj duke qenë finalist në Ligën e Kampionëve me Bayer Leverkusen dhe Chelsea-n si dhe në Kampionatin Evropian dhe Kupën e Botës me Gjermaninë.