Danimarka u mund 2-1 nga Franca dhe duhet medoemos të fitojë ndaj Australisë nëse do të vazhdojë aventurën në Kupën e Botës.

Trajneri Kasper Hjulmand foli në konferencën për mediet pas ndeshjes së humbur kundër “Gjelave”, duke theksuar se luajtën me guxim.

“Jemi ende krenarë për atë që bëmë, luajtëm me guxim dhe me shpirt sakrifice. Tani me Australinë, ne ende mund të kualifikohemi.”-tha ai.