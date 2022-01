Husenhuttl: Broja e dashuron ambientin te Southampton, të marrim vendimin e duhur për djaloshin

Armando Broja është duke djegur të gjitha etapat dhe po ngjitet me shpejtësi skëterrë drejt lojtarëve më të vlerësuar të Premier League edhe pse vetëm në moshën 20-vjeçare. Sulmuesi i kombëtares është shndërruar në golashënuesin më të mirë të Southampton me shtatë gola (5 në kampionat dhe 2 në Kupë), teksa këto statistika e kanë bërë të vendosë edhe disa rekorde.

Në këtë formë, e ardhmja e tij është në pikëpyetje pasi dihet se Broja është një lojtar në pronësinë e Chelsea dhe në fund të sezonit duhet të kthehet në Londër. Mirëpo, trajneri i Southampton, Ralph Husenhuttl po këmbëngul që lojtari të qëndrojë te “Shënjtorët” ndërsa së fundmi ka theksuar se drejtuesit do të flasin me Chelsea për të gjetur gjuhën e përbashkët mbi futbollistin shqiptar.

“Ne do të mundohemi të gjejmë dakordësinë me lojtarin, agjentin dhe klubin e tij. Do të mundohemi të kuptojmë se çfarë kërkon lojtari, por edhe Chelsea. Broja e pëlqen shumë ambientin te Southampton, ai e shijon atmosferën këtu dhe kjo është një nga arsyet se pse po shkëlqen dhe po zhvillohet. Ne tashmë duhet të marrim vendimin e duhur për djaloshin dhe nëse ky vendim i shkon përshtat edhe klubit atëherë do të jetë shumë mirë”, u shpreh Husenhuttl. Sakaq, Southampton zbret në fushë pasditen e sotme në orën 16:00 në transfertë ndaj Wolverhampton dhe vëmendja sërish do të jetë mbi Brojën për të marrë një rezultat pozitiv.