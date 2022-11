I dëmtuar që prej 19 tetorit, Deschamps fton Maignan për Katar 2022

Trajneri i Francës, Didier Deschamps është duke përpiluar listën me emrat që do të ftojë për Kupën e Botës Katar 2022, e cila do të bëhet publike të mërkurën (nesër).

Mediet franceze raportojnë se në këtë listë është edhe emri i portierit të Milan, Mile Maignan.

Maignan është i dëmtuar që prej 19 tetorit dhe që nga ajo datë përtej përpjekjeve portieri është bashkuar vetëm njëherë në stërvitje me “Djallin”, ku pas një tjetër lëndimi u detyrua të largohej nga fusha e blertë.

Megjithatë në Francë shpresojnë për rikuperimin e Mike dhe Deschamps do që ta ketë me vete në Katar portierin.