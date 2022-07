“I fortë dhe i zgjuar”, ish-mesfushori i Tiranës dhe Skënderbeut transferohet në Suedi

Argjend Malaj ka nisur një aventurë në Suedi. Mesfushori dardan ka firmosur me Ljungskile, ekip që garon në divizionin e tretë të futbollit suedez. 28-vjeçari nga Vushtrria ishte pjesë e Ballkanit në sezonin e fundit, duke fituar titullin kampion në Kosovë me “Xhebrailat”.

Malaj ka luajtur edhe më Prishtinën e Feronikelin në futbollin dardan, teksa është aktivizuar në Superiore me Tiranën, Skënderbeun dhe Kamzën. Qendërmesfushori ka firmosur për një vit me Ljungskile, me opsionin e rinovimit me një tjetër sezon.

“Malaj është një lojtar që ka fituar trofe, ai plotëson në mënyrën më të mirë lojtarët tanë të rinj. Argjendi ka përvojën e duhur që i ka munguar skuadrës. Ai luan me të majtën dhe është i fortë fizikisht. Po flasim për një futbollist të zgjuar”, deklaroi Erik Lund, trajneri i Ljungskile.

