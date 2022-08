“I lumtur për vetëm 1 arsye”, Conte me “këmbë në tokë”: Të mos bëhemi arrogantë, jemi prapa Liverpool dhe City

Antonio Conte do të startojë këtë sezon te Tottenham me pritshmëri të larta teksa tekniku italian ka përforcuar organikën e Spurs me lojtarët që ka kërkuar vetë në merkato pa harruar edhe yjet që anglezët i kanë pasur në dispozicion nga e kaluara.

Mirëpo, ish-trajneri i Inter, kërkon të ulë entuziazmin e tepërt që mund të dëmtojë skuadrën dhe së fundmi thekson se Tottenham është ende pas Liverpool dhe Manchester City.

“Ne duhet të tregohemi të zotët dhe të mos kthehemi në një tufë arrogantësh, sepse nuk mund të mendojmë që vetëm në shtatë muaj mund të mbyllim të gjithë atë distancë që kemi me skuadra si Liverpool dhe Manchester City.

Madje, edhe Chelsea që në vitet e fundit ka fituar Champions League. Më pas vjen United që në sezonet e fundit ka hasur në vështirësi. Gjithsesi, sa i takon përgatitjes së parasezonit ajo shkoi mirë. Kemi punuar pak me përshtatjen e futbollistëve të rinj si Perisic apo Bissouma. Megjithatë, jam i lumtur që do të vazhdoj të punoj në të njëjtën filozofi si sezonin e kaluar pa u dashur t’ia nis sërish nga e para”, u shpreh Conte.