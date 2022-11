I mori vendin e titullarit, Onana rrëfen raportet me kapitenin Samir Handanovic

Portieri kamerunas i Interit, Andre Onana është në Katar për Kupën e Botës, por në një intervistë të publikuar nga “Sportweek”, ka folur për eksperiencën e tij zikaltër dhe kryesisht për marrëdhëniet me Samir Handanovic.

Këtij të fundit Onana i ka marrë vendin e titullarit, pasi ka bindur me paraqitjet e tij, ndonëse slloveni është ende zyrtarisht kapiteni i parë i zikaltërve.

“Handanovic është një gjigant dhe i heq kapelen. Më ndihmon shumë dhe më këshillon vazhdimisht. Eksperienca e tij sigurisht që do të më vlejë shumë. Unë jam një portier modern, që luaj shumë me këmbë, ndërmarr edhe rreziqe, por synoj të ndihmoj skuadrën jo thjesht me pritjet e mia. Manuel Neuer është shembulli që ndjek, pasi ai bën shpesh çmenduri në fushë”, deklaroi Onana.