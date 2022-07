23 korriku është një datë e rëndësishme për futbollin mbarëkombëtar duke parë që shënon ditën e lindjes së legjendës Fadil Vokrri. Me rastin e 62 vjetorit të lindjes së ish-Presidentit të Federatës së Futbollit të Kosovës, Presidentët Duka dhe Ademi, të shoqëruar nga drejtues të lartë të FFK-s dhe miq të Vokrrit, kanë zhvilluar homazhe te busti përpara stadiumit të Prishtinës, që mban pikërisht emrin e tij.

Në nderim të kontributit të Fadil Vokrrit mbrëmjen e sotme do të zhvillohet dhe një ndeshje miqësore ndërmjet veteranëve të Kosovës dhe Shqipërisë. Pas homazheve të zhvilluara ditën e sotme, Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, u shpreh se kontributi i Vokrrit në mendjen e çdo shqiptari është i paharruar.

“Kjo datë ka sjellë në jetë një nga legjendat e futbollit dhe ish-presidentin e FFK-së, Fadil Vokrri. Do të kishim shumë dëshirë që të jetonte më gjatë, por me atë çfarë ka bërë gjatë gjithë jetës së tij dhe kontributin e dhënë për futbollin, ai, nuk do të vdesë kurrë. Nuk do të vdesë jo vetëm në memorien e komunitetit tonë të futbollit, por edhe në memorien e çdo shqiptari, si një njëri që ka kontribuuar në futboll, si një familjar i mirë por edhe në të gjitha këndvështrimet e tij”, theksoi Duka.