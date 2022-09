I shënoi dy herë Arsenalit, Rashford: Ishte test i madh për ne

Sulmuesi i Manchester United, Marcus Rashford, ishte ndër më të mirët në fushë me dygolëshin e tij në fitoren 3-1 ndaj Arsenalit. Në përfundim të sfidës, sulmuesi i “Djajve të Kuq” theksoi:

“Është gjithmonë një ndeshje e madhe kur luan kundër Arsenalit, veçanërisht pas një fillimi kaq të mirë të sezonit nga ana e tyre. Ishte një test i madh për ne sot. Duhet të jemi krenarë për veten tonë. Është mirë kur futesh në ritëm.”

Rashford theksoi se në organikën e United pas lojtarë të shkëlqyer, që dinë ta pasojnë topin në momentin e duhur, duke iu referuar asistit që mori nga Eriksen.

“Ne kemi disa asistues të shkëlqyer dhe për sa kohë që bëjmë vrapojmë, do ta marrim topin. Duhet të vazhdojmë për 90 minuta me ritëm të lartë. Është e rëndësishme për ne të vazhdojmë me këtë ecuri.”