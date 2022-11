I “shpërngulur” në Katar, Tottenham projekton rinovimin me yllin e skuadrës

Harry Kane është i fokusuar te Kupa e Botës, ndërsa shumë kilometra larg Katarit, në Londër, Tottenham po projekton rinovimin për sulmuesin.

Kontrata e sulmuesit skadon në verën e vitin 2024 dhe “Spurs” po bëjnë lëvizjet maksimale për rinovimin dhe për të “blinduar” yllin e skuadrës së tyre.

Në gjurmët e sulmuesit është vendosur Bayern Munich, me gjermanët që e shohin si pasuesin e Lewandowski-t.

Sipas medieve angleze, në momentin kur Kane do të rikthehet në Londër, palët do të ulen për të diskutuar dhe tani pritet me interes se çfarë do të ndodhë, pasi Harry Kane është në qendër të vëmendjes.