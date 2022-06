“Ia paguajmë ne rrogën”, klubi i Serie A piketon Rey Manajn

Rey Manaj shënoi 5 gola në Serie A sezonin e fundit me Spezian. Klubi italian vendosi të mos e blinte sulmuesin shqiptar për 2.7 milionë euro. Lushnjari i kombëtares kuqezi, është rikthyer te Barcelona B, klub që zotëron kartonin e tij.

Ofertat nuk mungojnë, teksa një tjetër klub i Serie A po kërkon Manajn. Salernitana, që sezonin e fundit realizoi një fazë të dytë spektakolare duke siguruar qëndrimin në elitën e futbollit italian, po tenton Joao Pedron për sulmin.

Për lojtarin e kombëtares italiane interesohen edhe klube të tjera dhe drejtuesit e Salernitanës e kanë gati planin B. Ai është Manaj, i cili përfiton 600 mijë euro në sezon, pagë që drejtuesit e klubit nga Salerno nuk e kanë aspak problem ta paguajnë sipas Il Mattino.

Nëse nuk gjendet akordi me Cagliarin në lidhje me Joao Pedron, Salernitana do hidhet në sulm për të siguruar shërbimet e Rey Manajt. 25-vjeçari ka veshur 30 herë fanellën e Shqipërisë duke gjetur golin në gjashtë raste.