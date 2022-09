Ibra tani “yll” kinemaje, shpërndan trailerin ku është protagonist

Fytyra e Zlatan Ibrahimovicit jo vetëm në reklama të ndryshme, por edhe në ekranin e madh të kinemasë. Kampioni suedez i Milanit do të shfaqet në fakt si një nga protagonistët e filmit të ri kushtuar Asterix dhe Obelix.

Në kastin e aktorëve bashkë me Ibrën do të jetë edhe Vincent Cassel dhe Marion Cotillard, të cilët do të luajnë dy nga romakët e lashtë që kanë qenë gjithmonë armiq të dyshes galike.

Vetë gjiganti suedez ka shpërndarë trailerin e filmit në profilin e tij në Twitter, duke njoftuar praninë e e tij, siç shihet në videon promovuese.

I shfaqur për herë të parë në vitin 1959, aventurat e Asterix dhe Obelix janë rezultat i idesë së René Goscinny dhe vizatimeve të Albert Uderzos.