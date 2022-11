Kush do të jetë lojtari më i mirë në botëror? Dëgjojeni Ibrahimovicin

Katër pyetje, një përgjigje. Për Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud do të jetë lojtari më i mirë i kupës së botës. Në një intervistë të dhënë, sulmuesi i Milanit beson se shoku i tij i skuadrës do të rrëmbejë katër cmimet individuale në Katar.

“Kush do të jetë lojtari më i mirë? Olivier Giroud. Kush do të jetë sulmuesi më i mirë? Olivier Giroud. Kush do të na befasojë? Unë mbështes mikun tim Olivier Giroud. Kush do të jetë talenti më i madh në turne? Olivier Giroud sepse ai është ende i ri, dhe nëse e them se ai është ende i ri, jam edhe unë”

Sulmuesi francez shënoi dy gola përball Australisë dhe për momentin udhëheq listën e golashënuesve në kupën e botës së bashku me Saka, Taremi, Torres dhe Valencia. Giroud është vetëm një gol larg për tu bërë golashënuesi më i mirë në historinë e Francës. Intervista e Ibrahimovic është një tregues i qartë për mardhënien e mirë që kanë të dy sulmuesit. Rikthimi i Zlatan te kuqezinjtë solli ringritjen e Milanit, ndërsa Giroud ishte vendimtar me golat e tij për të rikthyer Milanin te titulli kampion, por jo vetëm kaq, pasi francezi kualifikoi Milanin në fazën me eleminim direkt në Champions League.