Ideja e çmendur nga Argjentina, zemra e Maradonës së bashku me skuadrën në Katar 2022

Kanë kaluar plot 36 vite nga triumfi i fundit i kombëtares së Argjentinës në një kampionat botëror ku në finalen e 1986-tës, skuadra amerikano-latine e insipiruar nga Diego Armando Maradona mposhti me rezultatin 3-2, Gjermaninë Perëndimore. Tashmë, Albicelestet përgatitën për kompeticionin e radhës që është ai i Katar 2022, ndërsa po mendojnë sërish të marrin frymëzim nga legjenda Maradona i cili për fat të keq, u nda nga jeta më datë 25 nëntor të vitit 2020 në një ditë të cilësuar si tragjedi kombëtare për Argjentinën.

Vlerësimi për Maradonën ishte në nivelet më të larta, ndaj zemra e tij ruhet sot e kësaj dite në Departamentin e Anatomisë Patologjike në Buenos Aires. Dhe, ideja më e fundit që është propozuar nga ana e një agjencie e cila merret me krijimin e spoteve publicitare, është ajo e zhvendosjes së zemrës së Maradonës në Katar së bashku me kombëtaren e drejtuar nga Lionel Scaloni.

Drejtori i kësaj agjensie, Javier Mentasti është i bindur se nëse Maradona do të ishte në jetë atëherë do të udhëtonte drejt Katarit, ndaj mendojnë ta realizojnë këtë në një mënyrë ndryshe. “Ne kërkojmë të përmbushim atë që do të ishte ëndrra e tij, ne duam që zemra e Maradonës të udhëtojë me kombëtaren drejt Katar 2022. Duam që zemra e Maradonës të jetë pranë kombëtares, të jetë në udhëtim me ta, në dhomat e zhveshjes apo edhe në fushë dhe nëse Zoti dhe Maradona duan, atëherë mund të fitojmë Kupën e Botës pas një pritje të gjatë. Duam të bëjmë secilin të ëndërrojë”, u shpreh Mentasti.

Vlen të theksohet fakti se argjentinasit e konsiderojnë Maradonën si një fe, dhe menjëherë kanë nisur ta shpërndajnë këtë ide duke e pranuar, ndërsa mbetet për t’u pritur një vendim i autoriteteve për të kuptuar nëse është e mundur që zemra e legjendës të jetë pjesë e ekipit të Messit me shokë për të provuar triumfin në Botëror edhe nëpërmjet një motivimi ekstra.