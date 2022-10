“Ik dhe kthjello mendimet”, Ten Hag leje speciale për Maguire

Harry Maguire po vuan një start stresues të sezonit duke qenë se në ndeshjet e para me Manchester United mori krtika të shumta për rezultatet e dobëta të skuadrës, me trajnerin Erik ten Hag që u detyrua ta ulë në stol. Nga ana tjetër, tifozët nuk e toleruan as në sfidat e kombëtares, ku sërish Maguire stonoi në fushë për Anglinë.

Në këtë formë, ana psikologjike u futbollistit u rëndua tejmase teksa edhe shokët e skuadrës së kombëtares e theksuan diçka të tillë. Ndaj, për të rikthyer versionin më të mirë të Maguire, trajneri Ten Hag ka menduar një leje të veçantë për mbrojtësin. Tekniku holandez e ka dërguar 29-vjeçarin me pushime në mënyrë që të kthjelloi mendimet dhe të rikthehet me energji të reja.

Maguire mungoi në dy ndeshjet e fundit të Manchester United, ato ndaj Omonia në Europa League dhe Everton (edhe për shkak të një problem muskulor) në kampionat ndërsa është në Portugali së bashku me familjen e tij. Mbetet për t’u parë nëse leja e Ten Hag do të rezultojë e duhura dhe do të jap efekt tek Maguire duke qenë se shërbimet e tij janë të rëndësishme si për Manchester United, po ashtu edhe për kombëtaren që i duhet të zhvillojë një Botëror me petkun e pretendentes.