Infantino pret Dukën në Paris, kreu i FSHF-së: FIFA, mbështetësja jonë e madhe

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka është pritur ngrohtësisht në Paris nga Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, ku ka vizituar nga afër edhe zyrat e reja të FIFA-s. Në kuadër të finales së Champions League në kryeqytetin francez, kreu i qeverisë së futbollit shqiptar pati mundësinë të takonte nga afër edhe Presidentin e FIFA-s, i cili e priti në një takim ku u diskutua rreth projekteve të ardhshme mbi futbollin.

Në një intervistë të shkurtër për FIFA-n, Presidenti Duka rrëfen detaje nga takimi, ndërsa vlerëson edhe ndërtimin e zyrave të reja në Paris, duke e cilësuar si një vendim të drejtë që i afron federatat anëtare më shumë me njëra-tjetrën. Gjithashtu, kreu i FSHF-së flet edhe për bashkëpunimin me FIFA-n dhe mbështetjen që institucioni botëror i futbollit i ka dhënë Shqipërisë për zhvillimin e kësaj loje në vendin tonë.

Pikat kryesore të bisedës me Presidentin Infantino – Ishte në fakt një vizitë në zyrat e FIFA-s në kuadër të ndeshjes finale të Champions League, por gjithashtu një takim surprizë me Presidentin e FIFA-s në zyrat e reja në Paris. Biseda gjatë takimit me Presidentin ishte rreth futbollit, rreth ngjarjeve të fundit, zhvillimet e FIFA-s si dhe projektet e reja që FIFA ka për të ardhmen, për zhvillimin e futbollit botëror. Pa dyshim që ishte një surprirzë dhe kënaqësi e madhe për ne të kishim edhe një diskutim nga afër dhe më pak formal, ose konfidenciale me Presidentin, Z. Gianni Infantino.

Avantazhet e zyrave të reja të FIFA-s në Paris – Kjo ishte një nga gjërat që diskutuam edhe me Presidentin. Gjithashtu e diskutova këtë gjë edhe me Kennyn më parë dhe ishte një vendim shumë i mirë i FIFA-s për të pasur zyrat në Paris, pasi është lehtësisht i aksesueshëm për federatat anëtare dhe mendoj se ky vendim është marrë për t’u afruar më shumë me anëtarët sesa për komoditetin e zyrtarëve. Kështu që për mua, ky është një nga vendimet më të drejta që është marrë.

Bashkëpunimi dhe mbështetja nga FIFA – Dua te them se Federata Shqiptare e Futbollit është një anëtare e vjetër e FIFA-s – që prej vitit 1932, dhe ne bëjmë 90 vite si anëtarë të FIFA-s. Përgjatë kësaj kohe, FIFA ka qenë mbështetëse apo incentivues shumë i madh i zhvillimit të futbollit në një vend të vogël dhe jo shumë të zhvilluar si Shqipëria. Por, në vitet e fundit, mbështetja ka qenë edhe më e madhe. Mjafton të marr shembull në tre vitet e fundit, ku kemi ndërtuar një qendër stërvitore ose Shtëpinë e Futbollit, vetëm falë projektit FIFA Forward, që ka në përbërje zyrat e FSHF-së, dy mini-stadiume të vogla dhe disa ambiente të tjera shërbimi për futbollin shqiptar. Përveç këtyre, janë zhvilluar edhe shumë projekte të tjera, por realisht FIFA vitet e fundit ka qenë shumë më aktive në mbështetjen e federatave kombëtare.