Injorimi i Skriniar dhe prapaskena me Mourinhon/ Rrëfehet “princi” i Interit

Diego Milito luajti pesë sezone me Interin (2009-2014) dhe fitoi gjithçka me fanellën zikaltër. Ish-sulmuesi argjentinas, ishte një ndër protagonistët kryesorë të tripletës së 13 viteve më parë.

Interi iu fal dy golave të tij për të fituar 2-0 finalen e Champions League përballë Bayern Munchen. Në një prononcim për CDS, “princi” ka injoruar Milan Skriniar përpara finales së Champions League: Inter-Manchester City (10 qershor).

Sllovaku do të transferohet te PSG me parametra zero, ndërkohë që Milito nuk e sheh si opsion aktivizimin e tij. Me misionin për të bllokuar Erling Haaland, rrezikun kryesor të kampionëve të Anglisë.

“Interi mbërriti në finalen e Champions League pa Skriniar, kështu që mund të vazhdojë i qetë përpara pa praninë e i tij.

Mbrëmja përpara finales nuk është e qetë. Adrenalina shkon në kulm dhe kokën e ke të mbushur plot mendime.

Unë ia dola të ruaja qetësinë dhe të flija mirë. E ndjeja se do të fitonim. Kur Mourinho na tregoi se nuk do të rikthehej me ne në Milano, u krijua një përzierje emocionesh.

Ishim të lumtur për fitoren, por të trishtuar për ndarjen me të. Jose ishte një pikë referimi për të gjithë, lamtumira e tij ishte një goditje e madhe”, deklaroi Milito.