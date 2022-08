Insigne: MLS është një kampionat fantastik, më vjen keq që Napoli humbi emra të mëdhenj

Lorenzo Insigne është ndalur të flasë për eksperiencën e tij në Amerikë. Edhe pse kanë kaluar vetëm pak ditë nga transferimi i tij nga Napoli te Toronto, italiani tregon se është surprizuar nga kampionati amerikan (MLS).

Ai ka pranuar se është i befasuar nga cilësia e futbollit në MLS dhe asgjë nuk është e njëjtë me mënyrën se si mediet e trajtojnë.

“Unë jam befasuar këtu sepse ka kushte perfekte për zhvillimin e këtij sporti. Ka ambiente shumë të mira, fusha të reja dhe stadiume shumë të bukura. Këtu luhet një futboll i shpejtë, shumë kërkues në nivel fizik. Është një ligë e mirë dhe shpresoj që të rritet gjithnjë e më shumë për t’iu afruar prestigjit të ligave evropiane. Ndihem shumë mirë në Toronto dhe po filloj të mësoj edhe gjuhën.”- tha fillimisht Insigne

Sulmuesi më pas u ndal edhe te Napoli, duke treguar se ka nostalgji për qytetin dhe skuadrën, ndërsa ka edhe një koment mbi merkaton e klubit napolitan e gjithashtu një parashikim për sezonin e ri në Itali.

“Më mungon gjithçka nga Napoli dhe sapo të kem kohë do të kthehem patjetër për të takuar miqtë dhe gjithashtu për të ndjekur Napolin nga afër në stadium. Më vjen keq që unë, Mertens, Koulibaly dhe Ghoulam u larguam së bashku. Na vjen keq sepse të gjithë i kemi dhënë kaq shumë Napolit, por jeta e tillë është. Patjetër që të tre do të mbetemi gjithmonë të lidhur me Napolin dhe gjithmonë do të bëjmë tifo për Napolin. Këtu kam rregulluar çdo gjë që kur të fillojë kampionati të kem mundësi të ndjek ndeshjet e skuadrës time të zemrës. Do të jetë një sezon i mrekullueshëm dhe besoj se Napoli ka potencialin e duhur për të shkuar shumë larg.”-shtoi ai.

Në momentin e largimit nga Italia dhe zyrtarizimit në Amerikë, ka pasur edhe kritika, por për Insigne-n nuk kanë rëndësi.

“Atyre që më kritikuan për largimin nga Serie A në moshën 31-vjeçare, nuk kam asgjë për t’u thënë sepse jam i kënaqur me vendimin që kam marrë dhe po vazhdoj përpara duke bërë mirë. Jam totalisht i fokusuar te Toronto dhe dua të ndihmoj skuadrën dhe të bëj punën time.”- përfundoi Lorenzo.

Deri më tani në tre ndeshje të zhvilluara me Toronton, Lorenzo Insigne ka shënuar një gol dhe ka dhënë një asist.