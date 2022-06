Insistimi i Arsenali shpërblehet, siguron sulmuesin e kampionëve për 45 milionë £

Arsenal ka arritur marrëveshjen për transferimin e Gabriel Jesus. Pas tratativave disa mujore, Topçinjtë e Londrës kanë gjetur gjuhën e përbashkët me Manchester City-n për afrimin e brazilianit me vlerë 45 milionë paund. Te 13 herë kampionët e Anglisë, Gabriel Jesus shihet si pasardhësi i duhur i Pierre Emerick-Aubameyang dhe Alexandre Lacazette, të cilët u larguan nga klubi..

25-vjeçari e kishte shprehur dëshirën për t’u transferuar ne ‘Emirates Stadium’ që në fillim të muajit Qershor, me brazilianin që donte të ribashkohej me çdo kusht me trajnerin Mikel Arteta, që dikur ka qenë pjesë e stafit teknik të Pep Guardiolës në ‘Etihad’.

Afrimi i Erling Haaland dhe Julian Alvarez te kampionët në fuqi limituan hapësirat e Jesus në skuadër dhe si rrjedhojë, një transferim drejt klubit të Londrës duket zgjedhja ideale në prag të Botërorit të Katarit ku dëshiron të ketë minuta në dispozicion që të luajë rol të rëndësishëm më kombëtaren e Brazilit.

Lojtari latin u aktivizua me ‘Qytetarët’ për pesë sezone dhe realizoi 95 gola, por kurrë nuk u kthye në titullar fiks në skuadrën e Guardiolës. Përveç Gabriel Jesus, Topçinjtë e Londrës kanë prioritet përforcimin e repartit ofensiv edhe me Raphinën, pjesë e Leeds United, që vlerësohet me shifrën 60 milionë paund.

