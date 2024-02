Inter, drejt Atleticos me besim, formacioni titullar është vendosur!

Asnjë surprizë, në seancën stërvitore të paradites së të hënës në Appiano Gentile, Inzaghi ka pasur në dispozicion të tërë grupin, me përjashtim të Acerbit dhe Cuadrados e Sensit që nuk janë në listën Champions. Acerbi është gjithnjë e më mirë, por do të kthehet në dispozicion për ndeshjen me Atalantën të mërkurën e 28 shkurtit, kolumbiani do të qëndrojë edhe një muaj jashtë që gjithsesi po bën progres, ndërkohë që Sensi do t’i nënshtrohet një tjetër ndërhyrjeje kirurgjikale që do e mbajë jashtë edhe për 15-20 ditë. Të gjithë futbollistët e tjerë janë mirë dhe në dispozicion të teknikut.

Formacioni: Provat e vërteta Inzaghi i ka programuar, por mediat italiane këmbëngulin se formacioni kundër Atleticos të jetë ai i titullarëve fiks, pra me Sommer në portë, Pavard , de Vrij paraditen e kësaj të martë, kur do të zbresë sërish në fushë për të punuar me goditjet standarde.

Këtë të hënë trajneri provoi vetëm disa skema, dhe duke përzier kartat pasi mes titullarëve ishin dhe Fratessi e Carlos Augusto. Gjithsesi dhe Bastoni në mbrojtje, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan dhe Dimarco në mesfushë dhe Lautaro dhe Thuram përpara. Gjithashtu trajneri vendosi të mos e grumbullojë skuadrën në ditën para takimit, duke ju lënë lojtarëve takim për mëngjesin e të martës në Pinetina.