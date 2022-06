VIDEO/ Inter nuk humb kohë, gati firma me zëvendësuesin e Perisiç

Inter nuk humb kohë dhe gjen pasuesin e Perisiç. Pas vendimit të kroatit për të mos rinovuar dhe për t’u transferuar në Angli te Tottenham, zikaltrit nuk kanë humbur kohë dhe kanë zgjedhur Raoul Bellanovën për krahun e majtë.

Anësori 22-vjeçar është pjesë e Cagliarit dhe bëri një sezon mjaft të mirë, ndonëse sardët zbritën në Serinë B, megjithatë mediat pranë klubit zikaltër konfirmojnë arritjen e marrëveshjes për transferimin e Bellanovës në Milano.

Futbollisti ka arritur marrëveshjen me zikaltrit për një kontratë 4-vjeçare me pagë 1.5 milionë euro në sezon, ndërsa kartoni i tij vlerësohet 10 milionë euro, gjysmën e të cilave Interi ka ndërmend ta kompensojë me huazimin e 2-3 të rinjve te klubi sard.

Raoul Bellanova përdor mjaft mirë të dy këmbët dhe te Cagliari ka luajtur në të dy krahët e fushës, ndaj pritet të jetë një xholi edhe për Simone Inzaghin.

Gjithsesi vlen të theksohet se titullarin e krahut të majtë Interi e ka blerë që në janar dhe është gjermani Gosens, megjithatë Bellanova do të ketë mundësi të rritet gradualisht dhe të shfrytëzojë rastet e tij.