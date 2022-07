Interes i jashtëzakonshëm për Real-Juventus, shiten të gjithë biletat në Pasadena

Juventusi dhe Reali i Madridit do të përballen në një miqësore në Shtetet e Bashkuara te Amerikës, sfidë që do të startojë në orën 4:30 të mëngjesit të të dielës dhe do të transmetohet ekskluzivisht në ekranin e SuperSport 2.

Interesi për sfidën është mjaft i lartë dhe “Rose Bowl Stadium” në Pasadena të Kalifornisë do të jetë i tejmbushur, pasi organizatorët raportojnë se janë shitur të 90 mijë biletat e vëna në dispozicion.

Dy skuadrat janë rreth dy javë para startit të kampionatit dhe nuk kanë arritur ende formën më të mirë, megjithatë në Pasadena pritet një 90-minutësh spektakolar ku do të luajnë edhe futbollistë të afruar rishtazi në merkato.