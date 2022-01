Interi “flakë” nga krahët, firmos anësori gjerman!

Goditja e parë e Interit në merkaton e janarit mban emrin e Robin Gosens. Zikaltrit kanë blinduar krahun e djathtë të mesfushës duke afruar një prej lojtarëve që ka spikatur më shumë gjatë sezoneve të fundit në Serie A. Gosens është zyrtarisht i Interit të cilët e kanë marrë nga Atalanta në formë huazimi me detyrim blerjeje pas 18 muajsh, nëse plotësohen disa kushte.

Gjermani ka firmosur për 4 vite e gjysmë me zikaltrit e Milanos deri në qershor të 2026-ës. Kartoni i mesfushorit të përfaqëuses së pancerave do t’i kushtojë kampionëve të Italisë 25-27 milionë euro përfshirë edhe bonuset. Aktualisht Gosens është i dëmtuar që nga 29 shtatori në ndeshjen mes Atalantës dhe Young Boys në Champions League dhe rikthimi i tij në fushë parashikohet në fund të muajit shkurt. Në 4 sezone e gjysmë me Atalantën, Gosens numëron 157 ndeshje në total në të gjitha kompeticionet dhe 29 gola të realizuar.