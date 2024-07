“Interi një ëndërr, momenti më i bukur i jetës! Kam një premtim për tifozët”

Mehdi Taremi e ka pritur gjatë transferimin tek Interi, dëshirë që iu realizua gjatë mëngjesit të sotëm. Sulmuesi iranian, i pari futbollist nga ky shtet që do të veshë fanellën zikaltër, firmosi një kontratë 3-vjeçare me kampionët e Italisë.

I ardhur me parametra zero pas përfundimit të kontratës me portugezët e Portos, 31-vjeçari tha fjalët e para si interist. Duke shprehur gjithë lumturinë e tij për realizimin e ëndrrës së madhe.

“Jam shumë i gëzuar që ndodhem këtu, realizova një ëndërr të kahershme. Ndihem mirë, jam shumë i lumtur, ky është momenti më i bukur i jetës sime.

Krenari e madhe që do të jem iraniani i parë që do të luajë me Interin. Bëra të pamundurën për t’u bërë pjesë e kësaj skuadre dhe këtij klubi.

Lexo edhe:

Serie A? Mbetet një nga ligat më prestigjioze në botë. Unë do të përpiqem të bëj më të mirën time siç kam bërë gjithmonë deri tani. Jam gati të jap më të mirën për Interin.

Si sulmues që jam më duhet të shënoj dhe dhuroj asiste. Por, mbi të gjitha skuadra duhet të fitojë. Jam pjesë e një klubi të madh.

Babai im është një legjendë e futbollit në vendlindje. Nisa të luaj futboll kur isha 6 vjeç. Ai më ka mbështetur gjithmonë. Prej tij jam ky që jam sot. Babai më ndiqte gjithmonë në stërvitje, kemi përjetuar së bashku një rrugëtim të bukur.

Tifozët e Interit? I garantoj se do të jap maksimumin. Do të më pëlqente shumë të festoja bashkë me ta sa më shumë fitore. Kur isha te Porto më thërrisnin ‘Princi i Persisë’. Të shohim si do të më quajnë këtu”, përfundoi sulmuesi i skuadrës së Simone Inzaghit.