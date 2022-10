Interi rikthehet në garë për sulmuesin francez, gati t’i ofrojë pagën e Dzekos

Interi e kërkoi me ngulm verën e 2021-shit, por kur ishte shumë pranë firmës, Marcus Thuram pësoi një dëmtim të rëndë dhe transferimi në Milano dështoi, megjithatë palët janë rikthyer sërish në negociata.

Kontrata e sulmuesit 25-vjeçar me Borussia Monchengladbach skadon verën e ardhshme dhe Marotta e Ausilio kanë nisur sërish negociatat për ta marrë në Milano me parametra zero.

Edin Dzeko pritet të largohet në fund të sezonit, pasi i përfundon kontrata dhe te Interi janë gati t’i ofrojnë francezit të njëjtën pagë që përfiton aktualisht boshnjaku, ose rreth 5 milionë euro në sezon, me qëllim që ta marrin në Milano.

Nëse Thuram nuk rinovon me Gladbach deri në janar, atëherë është i lirë të zgjedhë vetë të ardhmen dhe te Interi janë gati ta joshin me një parakontratë, në mënyrë që të vihet nën urdhrat e Simone Inzaghit verën e ardhshme.

Sulmuesi francez është një alternativë mjaft e mirë për sulmin e zikaltërve, pasi përshtatet shumë mirë me skemën 3-5-2 dhe për më tepër, vjen me parametra zero, duke bërë që te Interi të mos shpenzojnë dhe në të njëjtën kohë të ruajnë numrin e sulmuesve.