Investoi 58 milionë £ katër vite më parë, Liverpooli rrezikon ta humbasë falas!

Liverpool rrezikon të humbasë një lojtar me shumë vlera në vitin 2023, pasi kontrata e Naby Keita skadon verën e ardhshme. Mesfushori u transferua në vitin 2018 te “të kuqtë” për një shumë prej 58 milion paund nga Leipzing.

Sipas raportimeve bisedimet për rinovimin e kontratës kanë ngecur dhe ekziston një mundësi që lojtari mund të shitet në merkato. Megjithatë për shkak të emergjencës në repartin e mesfushës për shkak të dëmtimeve të shumta, klubi Anglez nuk dëshiron ta shesë 27 vjeçarin.

Periudha e Keita te Liverpool është pasur nga dëmtime të shumta, ndërsa në sezonin e fundit mesfushori ka luajtur vetëm 23 ndeshje dhe ka shënuar 3 gola.

Ndërsa me fillimin e sezonit të ri në ndeshjen e parë përballë Fulham lojtari mungoi për shkak të dëmtimit, kurse në sfidën e dytë përball Crystal Palace, Keita ishte pjesë e ekipit por nuk u aktivizua për asnjë minutë.

Megjithatë Liverpool shpreson se në të ardhmen Keita do të bindet dhe do të firmosë kontratën me të kuqtë, për mos ta humbur me parametra zero.

