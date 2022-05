Inzaghi: Finalet nuk kanë receta, janë rritur pritshmëritë për Interin

Këtë të mërkurë, në orën 21:00, në “Olimpico” të Romës luhet finalja e Kupës së Italisë, Juve-Inter. Zikaltrit hyjnë në ditët vendimtare të sezonit dhe mund të ngrenë trofeun e dytë me Simone Inzaghin, pas Superkupës së fituar pikërisht ndaj skuadrës së Massimiliano Allegrit.

“Detajet do të bëjnë diferencën,” – deklaroi fillimisht Simone Inzaghi në konferencën për shtyp. – “Të jesh këtu është krenari e madhe. Ndeshja do të transmetohet në gjithë botën, është shumë e rëndësishme. Nuk ka receta, finalet duhet të luhen me agresivitet dhe vendosmëri. Juventusi është një kundërshtar shumë i fortë dhe cilësor, do të duhet të japim 120 për qind për të ngritur Kupën”.

Inzaghi e di se për çfarë do të luajë Interi në 15 ditët e ardhshme:

“Ne dhe stafi e dimë se çfarë kemi bërë në këtë rrugë, kemi qenë shumë të mirë falë djemve që na kanë ndjekur gjithmonë. Pritshmëritë për ne janë rritur në mënyrë të pashmangshme. Në janar fituam trofeun e parë, tani do të kemi këtë ndeshje shumë të rëndësishme me Juven dhe më pas në dy ditët e javët e fundit do të luajmë për titullin. Kemi bërë një punë të shkëlqyer falë klubit, ekipit dhe tifozëve. Më 8 korrik nuk e prisja gjithë këtë”.