Inzaghi: Ju tregoj çelësin e suksesit të Interit, nga nesër në sulm për titullin

Simone Inzaghi fiton dy finalet e luajtura në pankinën e Interit dhe u jep zikaltërve dy trofe që mungonin prej vitesh si Superkupa e Italisë dhe Kupa, teksa tani i vë syrin një tjtetër trofeu, i titulli kampion.

Në konferencën për shtyp pas ndeshjes, numri një i pankinës zikaltëe vlerëson tej mase grupin e futbollistëve dhe bën thirrje për një sforco të fundit drejt titullit kampion.

“Kemi luajtur të përqendruar dhe kemi fituar me meritë, duke i dhënë klubit dy trofe që mungonin prej vitesh. I gjithë ky sukses i dedikohet grupit, që është vënë në dispozicion tim dhe të stafit, duke na ndjekur dhe besuar deri në fund. Pa grup nuk fiton dot trofe dhe te ky Inter kontribuojnë të gjithë, përfshi edhe ata që erdhën nga stoli, apo ata që nuk luajtën. Tani të festojmë dhe nga nesër nisim të mendojmë për Cagliarin. Jemi bashkë që prej 5 korrikut dhe kemi luajtur shumë ndeshje, por tani na pret një sforcim i fundit, me shpresën që të na shpërblehet me titullin kampion”, deklaroi Inzaghi.